Вільне небо — в Києві проходить концерт на Майдані Незалежності (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n168179-vilne-nebo-v-kyievi-prohodyt-koncert-na-maydani-nezalejnosti-translyaciya.htmlРакурс
Закриття неба від НАТО очікує українське суспільство, яке щодня потерпає від бомбардувань окупантів. У столиці проходить акція «Вільне небо/Free Sky» із закликом до держав світу закрити небо над Україною.
Концерт відбувається в день народження українського поета Тараса Шевченка 9 березня на Майдані Незалежності у центрі Києва. Про це повідомили на сайті Офісу президента.
Музиканти симфонічного оркестру «Київ-Класик», які залишилися в столиці, під керівництвом диригента, артиста ЮНЕСКО в ім’я миру Германа Макаренка виконають гімн України та гімн Європи (фрагмент «Оди до радості» Людвіга ван Бетховена), а також низку відомих українських музичних творів.
Ми хочемо, щоб музика миру, музика життя у нашому виконанні дійшла до серця кожного мешканця вільного світу та лідерів цих країн і допомогла їм знайти рішення, яке б зробило безпечним українське небо, під яким ми виступатимемо, — наголосив Макаренко.
Нагадаємо, НАТО не погоджується забезпечити безпольотну зону над Україною. Це рішення розкритикували президент Володимир Зеленський та очільник МЗС Дмитро Кулеба.
Якщо небо над Україною закриють для польотів російської авіації, це суттєво змінить перебіг війни та сприятиме розв’язанню низки питань, зокрема гуманітарних.