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Ракурс
Сафарі на друга “Мотороли” оголосили під Києвом — названо винагороду

Сафарі на друга «Мотороли» оголосили під Києвом — названо винагороду (ФОТО)

9 бер 2022, 13:19
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Сафарі на друга «Мотороли», скандального російського пропагандиста Олександра Коца, який всі ці роки дезінформував про перебіг війни на Донбасі, розпочалося у Київській області. Коц дав коментар кремлівським ЗМІ і так викрив свою геолокацію.

Пропагандист розповідав про уявні успіхи російських фашистів під час бойових дій, дезінформував про «гуманітарні коридори». З російськими загарбниками у Київській області Коц перебуває щонайменше з 7 березня.

Екс-нардеп Борислав Береза оголосив винагороду для тих, хто спіймає Коца. Коц має відзнаку РФ за «висвітлення» подій у Сирії. За знищення терориста Береза пропонує віскі 21-річної витримки.



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Нагадаємо, за даними захисників України, фашистська колона яка рухалась у напрямку Броварів, в села Велика Димерка, Богданівка, Рудня була побита. Окупанти розбіглися селами, які знаходилися поряд. Служба безпеки України просить мешканців Броварського і Бориспільського районів оперативно повідомляти про виявлення груп терористів.

Джерело: Ракурс


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