Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена – «Укренерго»

https://racurs.ua/ua/n168182-chornobylska-aes-povnistu-znestrumlena-ukrenergo.html

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Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена внаслідок ворожих дій російських окупантів, заявило НЕК «Укренерго».

Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. «Укренерго» моніторить ситуацію та інформуватиме про всі зміни, — повідомили у прес-службі компанії.

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що після запеклих боїв Україна втратила контроль над чорнобильським майданчиком.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу підтвердив, що наразі російські війська контролюють Чорнобильську зону та об'єкти ЧАЕС.

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) втратило зв’язок з Чорнобильськими моніторинговими системами гарантій.