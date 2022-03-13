Загибель американського журналіста під Києвом - що відомо

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Ракурс

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що російські військові в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times Брента Рено.

Інцидент стався у Романівці поблизу Ірпеня.

Згодом Нєбитов оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук відео, яке поліцейський Олександр Бугай записав з місця розстрілу міжнародних журналістів. Куля влучила Рено у голову.

Окрім загиблого 51-річного Брента поранення отримали ще двоє кореспондентів. Зараз поранених вже врятували з місця події та доставили до столичної лікарні. Стан здоров’я журналістів поки лишається невідомим.

Згідно з даними з відкритих джерел, Брент Рено був фотожурналістом та режисером, разом із братом зняв багато документальних фільмів.

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У The New York Times підтверджують загибель журналіста Брента Рено, але зазначають, що він не мав акредитації. Рено справді раніше співпрацював із NYT, а його посвідчення було видане дуже давно. Другий поранений журналіст — це відомий фотокореспондент Хуан Арредондо.