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430 танков, почти 200 самолетов и вертолетов рф испепелили ВСУ - Генштаб

430 танков, почти 200 самолетов и вертолетов рф испепелили ВСУ — Генштаб

16 мар 2022, 09:45
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Генеральний штаб Збройних сил України 16 березня оприлюднив орієнтовні втрати армії військових злочинців фашистської росії. У Генштабі додали, що точні дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зокрема, мужні воїни ЗСУ спопелили:

  • 13,8 тис. особового складу армії мордору;

  • 430 танків;

  • 1 тис. 375 бойових броньованих машин;

  • 190 артилерійських систем;

  • 70 реактивних систем залпового вогню;

  • 73 засоби протиповітряної оборони;

  • 84 літаки;

  • 108 гелікоптерів;

  • 819 одиниць автомобільної техніки;

  • три кораблі і катери;

  • 60 цистерн із паливом;

  • 11 безпілотників;



    .

  • 10 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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