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430 танков, почти 200 самолетов и вертолетов рф испепелили ВСУ - Генштаб
430 танков, почти 200 самолетов и вертолетов рф испепелили ВСУ — Генштабhttps://racurs.ua/n168457-430-tankov-pochti-200-samoletov-i-vertoletov-rf-ispepelili-vsu-genshtab.htmlРакурс
Генеральний штаб Збройних сил України 16 березня оприлюднив орієнтовні втрати армії військових злочинців фашистської росії. У Генштабі додали, що точні дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Зокрема, мужні воїни ЗСУ спопелили:
13,8 тис. особового складу армії мордору;
430 танків;
1 тис. 375 бойових броньованих машин;
190 артилерійських систем;
70 реактивних систем залпового вогню;
73 засоби протиповітряної оборони;
84 літаки;
108 гелікоптерів;
819 одиниць автомобільної техніки;
три кораблі і катери;
60 цистерн із паливом;
11 безпілотників;.
10 одиниць спеціальної техніки.