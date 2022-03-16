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Захваченные в плен российские солдаты, фото: «Милитарный»
Жители Черниговщины взяли в плен российских солдат (ФОТО)https://racurs.ua/n168463-jiteli-chernigovschiny-vzyali-v-plen-rossiyskih-soldat-foto.htmlРакурс
У Чернігівській області місцеві жителі взяли в полон групу російських військових.
Про це повідомляє видання «Мілітарний», котре опублікувало відповідні фотознімки.
На фото можна побачити, що очі полонених були заклеєні жовтим скотчем.
В якому населеному пункті Чернігівщини це сталося, не уточняється.
Серед вилучених у росіян документів виявлено посвідчення учасника бойових дій.
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Нагадаємо, російські війська втратили вже майже 14 тис. особового складу від початку масштабного вторгнення в Україну 24 лютого.
Джерело: «Мілітарний»