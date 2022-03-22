Підполковника рф взяли в полон – він був у трусах і шкарпетках ЗСУ (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n168699-pidpolkovnyka-rf-vzyaly-v-polon-vin-buv-u-trusah-i-shkarpetkah-zsu-foto.html

Ракурс

Війна в Україні триває. Українські захисники взяли в полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії, підполковника Олександра Кошеля.

Впіймати окупанта вдалося військовослужбовцям 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади, про що повідомили на сторінці підрозділу у Facebook.

Зазначається, що російського підполковника взяли в полон під час бойової сутички. Росіяни кинули значні сили, намагаючись його визволити.

Рашисти підняли авіацію, яка завдала вогневого удару по наших штурмовиках. Однак ніхто внаслідок ворожого вогню не постраждав, полоненого доправили в безпечне тилове місце.

Під час особистого огляду бійці бригади ЗСУ з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну й шкарпетки з позначками «Збройні сили України».

Відчайдушні спроби ворога визволити полоненого зрозумілі — Кошель був на прямому зв’язку з командуючим 58 армії РФ Михайлом Зуськом, котрому особисто робив щоденні доповіді, — йдеться в повідомленні.

58 армія РФ намагалася просунутися вглиб території України на Миколаївському напрямку та півтора тижня тому була розбита Збройними силами України.

Після цього Зуська неформально охрестили найбездарнішим російським генералом, — зазначили бійці.

Наразі полонений Кошель дає свідчення контррозвідникам.

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