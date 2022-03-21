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Новий список воєнних злочинців рф опублікувала українська розвідка
Новий список воєнних злочинців рф опублікувала українська розвідкаhttps://racurs.ua/ua/n168658-novyy-spysok-voiennyh-zlochynciv-rf-opublikuvala-ukrayinska-rozvidka.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької казачої бригади ставропольського краю рф, що воює в Україні.
У переліку — 32 прізвища офіцерів і солдатів із персональними даними та адресами. З повним списком можна ознайомитись на сайті.
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Кожен українець повинен знати їхні імена! Пам’ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності, — зазначили в розвідці.