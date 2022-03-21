Авіалайнер Boeing 737. Фото:

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Пасажирський літак Boeing-737 авіакомпанії China Eastern Airlines зазенав аварії сьогодні, 21 березня.

Авіалайнер впав міському окрузі Учжоу Гуансі-Чжуанського автономного району Китаю. На місці авіакатастрофи виникла пожежа. Попередньо відомо, що літак врізався в гору. Про аварію повідомив китайський державний телеканал CCTV.

На борту літака були 133 особи, про їхню долю поки нічого невідомо. На місце аварії вже прибули рятувальники.

«Боїнг» летів із Куньміна до Гуанчжоу. Інформація з порталу Flightradar24 свідчить про те, що літак зник з екранів радарів приблизно через годину після початку польоту. Це сталося близько 8.20 за київським часом.

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Нагадаємо, у грудні 2021 року у Сполучених Штатах Америки сталася авіакатастрофа з приватним літаком. У штаті Каліфорнія повітряний транспорт зазнав аварії та впав на житловий район.

Джерело: CCTV