Новый список военных преступников рф опубликовала украинская разведка

https://racurs.ua/n168658-novyy-spisok-voennyh-prestupnikov-rf-opublikovala-ukrainskaya-razvedka.html

Ракурс

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької казачої бригади ставропольського краю рф, що воює в Україні.

У переліку — 32 прізвища офіцерів і солдатів із персональними даними та адресами. З повним списком можна ознайомитись на сайті.

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