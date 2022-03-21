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Ракурс
Новый список военных преступников рф опубликовала украинская разведка

Новый список военных преступников рф опубликовала украинская разведка

21 мар 2022, 12:11
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Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької казачої бригади ставропольського краю рф, що воює в Україні.

У переліку — 32 прізвища офіцерів і солдатів із персональними даними та адресами. З повним списком можна ознайомитись на сайті.



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Кожен українець повинен знати їхні імена! Пам’ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності, — зазначили в розвідці.

Источник: Ракурс


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