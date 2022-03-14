Стали відомі імена пілотів з Криму, які обстрілюють мирні міста України

https://racurs.ua/ua/n168377-staly-vidomi-imena-pilotiv-z-krymu-yaki-obstriluut-myrni-mista-ukrayiny.html

Ракурс

Війну в Україні влаштували російські терористи, які щодня обстрілюють мирних українців. Українська розвідка опублікувала імена військових злочинців-пілотів з Криму.

Йдеться про військовослужбовців 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку (в/ч 59882) міста Саки, які скоюють воєнні злочини проти мирного населення України. Про це повідомили в ГУР Міноборони України.

Деяким пілотам пощастило більше, їх збили й вони потрапили в український полон! Більшості не пощастить! Ви або загинете від рук українських військових, або від неможливості катапультуватись (пам'ятаємо про хитрого особіста). Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, дістанемо з-під землі кожного, — йдеться в повідомленні розвідки.

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