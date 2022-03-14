Фашисти знову пошкодили електропостачання ЧАЕС. Фото:

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Ракурс

Лінія електропередач до Чорнобильської АЕС та міста Славутич пошкоджена російськими окупантами.

У неділю, 13 жовтня, ремонтники «Укренерго» відремонтували високовольтну лінію електропередачі, яка живить атомну станцію та Славутич. О 19.07 лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури. Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що рашисти знову пошкодили лінію. По це повідомила прес-служба «Укренерго».

Лінія, яка живить ЧАЕС та місто Славутич, знову пошкоджена окупантами після того, як ремонтна бригада «Укренерго» відремонтувала її, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ремонтна бригада знову змушена вирушити на окуповану територію, яка контролюється російськими фашистами, щоб знайти та ліквідовувати нове пошкодження.

Як відомо, Чорнобильська АЕС є важливим об'єктом, який не може залишатися без надійного енергоживлення. Також від лінії, що живить атомну станцію, залежить електропостачання жителів міста Славутич.

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Тим часом в «Енергоатомі» повідомили, що російські окупанти найближчим часом планують розпочати «утилізацію» боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн навчально-тренувального центру. Тобто російські війська планують підірвати боєприпаси навпроти енергоблоку № 1.

Нагадаємо, 11 березня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що президент росії путін наказав підготувати теракт на Чорнобильській атомній станції, котру зараз контролюють війська країни-агресора.