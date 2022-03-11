Окупанти готують теракт на ЧАЕС

https://racurs.ua/ua/n168280-putin-gotuie-terakt-na-chaes-rozvidka.html

Ракурс

Президент РФ Володимир Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції, котру зараз контролюють російські війська.

На станції планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зазначається, що ЧАЕС наразі повністю відключена від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) і знеструмлена. Ресурс наявних на станції дизель-генераторів розрахований лише на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.

Окупанти відмовились надати доступ до станції українським ремонтникам. Натомість туди, за вказівкою Олександра Лукашенко, зайшли «білоруські спеціалісти». Серед них, під виглядом атомників заходять також російські диверсанти для організації теракту, — наголошують у ГУР.

У розвідці вважають, що для імітації нібито причетності українських військових до аварії окупанти можуть використати тіла загиблих українських військових.

Зокрема, в районі аеропорту Антонов у Гостомелі помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує імовірність, що їх видаватимуть за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС, — зазначається в повідомленні.

У розвідці вважають, що Путін, не отримавши бажаного результату від наземної військової операції, готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України.

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