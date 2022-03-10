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Ракурс
Фашисти хочуть підірвати склади аміаку на Харківщині – СБУ

Фашисти хочуть підірвати склади аміаку на Харківщині — СБУ

10 бер 2022, 19:11
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Російські фашисти на Харківщині планують підірвати склади аміаку, щоб звинуватити у цьому Збройні сили України.

Держава-терорист продукує фейки, аби виправдати свої звірства і звинуватити в них Україну, — повідомили в Службі безпеки України.

За даними відомства, воєнні злочинці проробляються варіанти вчинення й інших провокацій. Водночас у СБУ підкреслили, що в російські фейки ніхто не повірить — ні українці, ні весь цивілізований світ.

Напад РФ на пологовий будинок та лікарню в Маріуполі — це нелюдський вчинок, за який окупантам обов’язково доведеться суворо відповідати: і перед українськими воїнами, і перед Гаазьким трибуналом, — нагадали в СБУ.

Щоб приховати злочин, Росія запускає різноманітні фейки про обстріл Маріуполя. Мовляв, пологовий будинок давно не працював, там була база військових, а фото і відео руйнувань взагалі постановочні.



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Вигадати таке може тільки збочена фантазія. Як і інші фейки про секретні тюрми в Україні, біологічну зброю, хімічні атаки та навіть бойових кажанів (мабуть, теж «бандерівців і нацистів»?), про яких офіційно говорить лише російська влада, — резюмували у відомстві.

Джерело: Ракурс


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