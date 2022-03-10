Розвідувальний підрозділ «кадирівців» розбили українські захисники

https://racurs.ua/ua/n168258-rozviduvalnyy-pidrozdil-kadyrivciv-rozbyly-ukrayinski-zahysnyky.html

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Збройні сили України успішно знищують окупантів на нашій землі. 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада розбила розвідувальну групу окупантів Росармії.

Кістяк підрозділів цієї групи на декількох напрямках в Україні, зокрема на Поліському, складають «кадирівці». Про це йдеться у повідомленні 128 ОГШБр у Facebook.

У результаті бою частина ворогів була знищена, а частина відступила. Де та коли відбувся бій, інформації поки що немає: такі актуальні дані Міноборони просить не поширювати, щоб не допомагати ворогу.

На місці зіткнення бійці знайшли особисті речі та залишки амуніції росіян. Більшість окупантів у відомості мають чеченські прізвища: Курбанов, Малачурбанов, Шарабуданов, Тугланов, Алсурпанов, Бекузаров, Магомедов тощо.

Як повідомляють у 128 ОГШБр, дев’яти окупантам для бою видали автомат Калашникова зі складаним прикладом, створений спеціально для повітряно-десантних військ, ще одному — автомат Калашникова модернізований.

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