Влада Ізюма відкинула ультиматум окупантів

Окупанти руйнують місто Ізюм Харківської області, фото: «Город Изюм»

https://racurs.ua/ua/n168279-vlada-izuma-vidkynula-ultymatum-okupantiv.html

Ракурс

Влада Ізюма не здаватиме місто окупантам.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на заступника мера міста Володимира Мацокіна.

Зазначається, що відповідний ультиматум влада міста отримала від російських військових 5 березня.

Їхньою метою було і залишається військове просування на південь, — наголошує Мацокін. — На ці погрози Ізюмській міській голова відповів, що він мер українського міста і ним залишиться, а головним завданням міської влади є збереження життя і здоров’я людей та забезпечення життєдіяльності міста, а не проведення військових операцій.

За його словами, такі дії окупантів є шантажем та грою на почуттях і відповідальності за місто.

Вчора, 10 березня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі «Радіо Свобода» повідомив, що російські військові ультиматум меру Ізюма з вимогою безперешкодно пропустити їхню техніку в напрямку Харкова.

Через відмову окупанти почали масштабних обстріл міста.

На очільника міста виходили окупанти з пропозицією відкрити мости — там є декілька розвідних мостів — для того, щоб окупанти безперешкодно переправили свою техніку далі з логістикою в напрямку міста Харків. На що мер відмовився і всі містяни сказали: ні, це українське місто, і вони не будуть допомагати і сприяти окупантам у просуванні Україною, — зазначив він. Після того почалися обстріли.

За його словами, окупанти ставили кілька ультиматумів.

До 9 ранку одного дня, потім до 18 години наступного. Мешканці не погодилися, місцева влада не погодилася, і почалося фактичне знищення цього міста, — зазначив Синєгубов.



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Він додав, що обстріли ведуться по цивільній інфраструктурі, оскільки в місті немає жодних військових об'єктів.

Джерело: «Суспільне», «Радіо Свобода»