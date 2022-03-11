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Ракурс
Затримані на Сумщині російські солдати, фото: поліція Сумської області

Шукали дорогу в РФ — на Сумщині затримали 29 російських солдатів (ФОТО)

11 бер 2022, 13:07
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На Сумщині поліцейські разом із представниками тероборони затримали 29 російських військовослужбовців.

У цьому допомогли небайдужі жителі Роменщини, котрі повідомила про виявлення поблизу одного із сіл групи підозрілих осіб у військовій формі, повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

Поліцейські разом з представниками територіальної оборони одразу відреагували на звернення та затримали 29 військовослужбовців Російської Федерації, — зазначається в повідомленні. — Як пояснили нападники, вони йшли по карті на кордон.

Солдатів країни-агресора затримали і передали до відповідних органів.

Вони будуть відповідати за кожен вчинений злочин проти нашої країни та українського народу, — запевнили в поліції.



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Затримані на Сумщині російські солдати, фото: поліція Сумської області

Нагадаємо, у лютому на Харківщині поліція затримала двох окупантів, які прийшли до райвідділу просити пальне для їхньої заглохлої техніки.

Джерело: Ракурс


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