Затримані на Сумщині російські солдати, фото: поліція Сумської області

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На Сумщині поліцейські разом із представниками тероборони затримали 29 російських військовослужбовців.

У цьому допомогли небайдужі жителі Роменщини, котрі повідомила про виявлення поблизу одного із сіл групи підозрілих осіб у військовій формі, повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

Поліцейські разом з представниками територіальної оборони одразу відреагували на звернення та затримали 29 військовослужбовців Російської Федерації, — зазначається в повідомленні. — Як пояснили нападники, вони йшли по карті на кордон.

Солдатів країни-агресора затримали і передали до відповідних органів.

Вони будуть відповідати за кожен вчинений злочин проти нашої країни та українського народу, — запевнили в поліції.



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Нагадаємо, у лютому на Харківщині поліція затримала двох окупантів, які прийшли до райвідділу просити пальне для їхньої заглохлої техніки.