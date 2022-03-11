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Ракурс
Українські військові наступають на Чернігівщині, фото: «Дебет-Кредит»

ЗСУ звільнили п’ять населених пунктів на Чернігівщині

11 бер 2022, 12:38
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На Чернігівщині сили спротиву звільнили п’ять окупованих ворогом населених пунктів.

Ці населені пункти розташовані на чернігівському напрямку, повідомляє прес-служба оперативного командування «Північ».

Також українські військові захопили два бронетранспортери ворога, які тепер послужать обороні України.



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Підрозділи Російської Федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань, — наголошується в повідомленні. — І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України.

Нагадаємо, вчора, 10 березня, українські військові захопили 10 робочих танків на Чернігівщині.

Джерело: Ракурс


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