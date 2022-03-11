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Підбита російська техніка, фото: «СтопКор»
Ворог за добу втратив понад 260 солдатів — Генштаб ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n168276-vorog-za-dobu-vtratyv-ponad-260-soldativ-genshtab-zsu.htmlРакурс
Російські окупанти за добу втратили щонайменше 266 своїх солдатів.
Про це сьогодні, 11 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також серед втрат ворога за результатами доби:
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- 18 танків;
- 60 ББМ;
- дві артилерійські системи;
- дві одиниці РСЗВ;
- два засоби ППО;
- 32 одиниці автомобільної техніки.
Загалом за період з 24 лютого по 11 березня ворог втратив:
- понад 12 тис. осіб особового складу;
- 353 танки;
- 1 тис. 165 бойових броньованих машин;
- 125 артилерійських систем;
- 58 одиниць РСЗВ;
- 31 одиницю засобів ППО;
- 57 літаків;
- 83 гелікоптери;
- 558 одиниць автомобільної техніки;
- три кораблі/катери;
- 60 цистерн з ПММ;
- сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.