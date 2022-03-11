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Подбитая российская техника, фото: «СтопКор»

Враг за сутки потерял более 260 солдат — Генштаб ВСУ

11 мар 2022, 11:57
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Російські окупанти за добу втратили щонайменше 266 своїх солдатів.

Про це сьогодні, 11 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також серед втрат ворога за результатами доби:



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  • 18 танків;
  • 60 ББМ;
  • дві артилерійські системи;
  • дві одиниці РСЗВ;
  • два засоби ППО;
  • 32 одиниці автомобільної техніки.

Загалом за період з 24 лютого по 11 березня ворог втратив:

  • понад 12 тис. осіб особового складу;
  • 353 танки;
  • 1 тис. 165 бойових броньованих машин;
  • 125 артилерійських систем;
  • 58 одиниць РСЗВ;
  • 31 одиницю засобів ППО;
  • 57 літаків;
  • 83 гелікоптери;
  • 558 одиниць автомобільної техніки;
  • три кораблі/катери;
  • 60 цистерн з ПММ;
  • сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Источник: Ракурс


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