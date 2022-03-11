Подбитая российская техника, фото: «СтопКор»

https://racurs.ua/n168276-vrag-za-sutki-poteryal-bolee-260-soldat-genshtab-vsu.html

Ракурс

Російські окупанти за добу втратили щонайменше 266 своїх солдатів.

Про це сьогодні, 11 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також серед втрат ворога за результатами доби:

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18 танків;

60 ББМ;

дві артилерійські системи;

дві одиниці РСЗВ;

два засоби ППО;

32 одиниці автомобільної техніки.

Загалом за період з 24 лютого по 11 березня ворог втратив: