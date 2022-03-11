Лидеры ЕС сказали «да» евроинтеграции Украины

Украина в будущем может стать членом Евросоюза, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n168275-lidery-es-skazali-da-evrointegracii-ukrainy.html

Ракурс

Лідери країн Євросоюзу схвалили декларацію, яка каже «так» євроінтеграції України. Відповідне рішення було ухвалене на екстреному саміті, котрий відбувся в ніч на сьогодні, 11 березня, у Версалі (Франція).

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

Історична ніч у Версалі. Після п’яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали «так» українській євроінтеграції. Процес почався, — зазначив він, коментуючи підсумки п’ятигодинних дебатів.

Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що їй раді в ЄС, — додав Науседа.

Відповідна резолюція вже опублікована на сайті Європейської ради.

Європейська Рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, — зазначається в документі.

У резолюції вказано, що лідери країн Євросоюзу, реагуючи на подану президентом України Володимиром Зеленським 28 лютого заявку на вступ, доручили Єврокомісії за процедурою підготувати думку щодо членства України в ЄС, висловили намір продовжувати підтримку України в її боротьбі проти російської агресії та готовність практично підтримати українських біженців, які прибувають на територію ЄС.

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До цього і без зволікань ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини, — наголошується в документі.

Водночас у документі немає згадок про «пришвидшену процедуру» вступу до ЄС, якої прагнула Україна.