Лидеры ЕС сказали «да» евроинтеграции Украины

Лидеры ЕС сказали «да» евроинтеграции Украиныhttps://racurs.ua/n168275-lidery-es-skazali-da-evrointegracii-ukrainy.htmlРакурс
Лідери країн Євросоюзу схвалили декларацію, яка каже «так» євроінтеграції України. Відповідне рішення було ухвалене на екстреному саміті, котрий відбувся в ніч на сьогодні, 11 березня, у Версалі (Франція).
Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
Історична ніч у Версалі. Після п’яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали «так» українській євроінтеграції. Процес почався, — зазначив він, коментуючи підсумки п’ятигодинних дебатів.
Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що їй раді в ЄС, — додав Науседа.
Відповідна резолюція вже опублікована на сайті Європейської ради.
Європейська Рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, — зазначається в документі.
У резолюції вказано, що лідери країн Євросоюзу, реагуючи на подану президентом України Володимиром Зеленським 28 лютого заявку на вступ, доручили Єврокомісії за процедурою підготувати думку щодо членства України в ЄС, висловили намір продовжувати підтримку України в її боротьбі проти російської агресії та готовність практично підтримати українських біженців, які прибувають на територію ЄС.
До цього і без зволікань ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини, — наголошується в документі.
Водночас у документі немає згадок про «пришвидшену процедуру» вступу до ЄС, якої прагнула Україна.