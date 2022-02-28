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Ракурс
Украина обратилась к ЕС насчет присоединения по спецпроцедуре. Фото: president.gov.ua

Украина обратилась к ЕС насчет присоединения по спецпроцедуре — Зеленский

28 фев 2022, 12:02
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Україна звернулася до Європейського Союзу щодо приєднання до блоку.

Київ просить приєднатися до ЄС за новою спрощеною процедурою. Про це 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив у новому відеозверненні.

Глава держави наголосив, що Україна вдячна партнерам за те, що вони поруч з нами. Зеленський додав, що мета українців бути разом з усіма європейцями і, головне, бути на рівних.

Я впевнений, що це справедливо, що ми цього заслужили, що все це можливо, — упевнений український лідер.



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Нагадаємо, Україна офіційно подала позов на Росію до Міжнародного суду ООН в Гаазі. Українська сторона вимагатиме притягти до відповідальності керівництво Російської Федерації за війну проти українського народу.

Источник: Ракурс


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