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Ракурс
Украина официально направила иск против РФ в суд в Гааге. Фото: lexinform.com.ua

Украина официально направила иск против России в Гаагу

27 фев 2022, 13:45
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Україна офіційно подала позов на Росію до Міжнародного суду ООН в Гаазі.

Керівництво Російської Федерації українська сторона вимагатиме притягти до відповідальності за війну проти українського народу. Про це 27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії, — йдеться в повідомленні.



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Глава держави наголосив, що Київ попросив Гаагу негайно наказати Москві припинити військові дії в Україні та призначити слухання вже наступного тижня.

Нагадаємо, війська Російської Федерації в Україні убивають цивільних. Станом на 17.00 26 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 19 цивільних, поранено 73 людини. У Харківській та Сумській області окупанти обстріляли рейсові автобуси, а на Херсонщині підірвали автомобіль швидкої допомоги, яка везла пораненого.

Источник: Ракурс


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