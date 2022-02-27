Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна офіційно направила позов проти РФ до суду в Гаазі. Фото: lexinform.com.ua

Україна офіційно направила позов проти Росії в Гаагу

27 лют 2022, 13:45
999

Україна офіційно подала позов на Росію до Міжнародного суду ООН в Гаазі.

Керівництво Російської Федерації українська сторона вимагатиме притягти до відповідальності за війну проти українського народу. Про це 27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії, — йдеться в повідомленні.



.

Глава держави наголосив, що Київ попросив Гаагу негайно наказати Москві припинити військові дії в Україні та призначити слухання вже наступного тижня.

Нагадаємо, війська Російської Федерації в Україні убивають цивільних. Станом на 17.00 26 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 19 цивільних, поранено 73 людини. У Харківській та Сумській області окупанти обстріляли рейсові автобуси, а на Херсонщині підірвали автомобіль швидкої допомоги, яка везла пораненого.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів