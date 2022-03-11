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11 марта состоятся новые попытки эвакуации населения, фото: «Корреспондент»
12 коридоров для эвакуации готовят 11 марта — Верещукhttps://racurs.ua/n168274-12-koridorov-dlya-evakuacii-gotovyat-11-marta-vereschuk.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 11 березня, запрацюють 12 гуманітарних коридорів для евакуації з постраждалих в результаті російської агресії населених пунктів у різних областях.
Про це сьогодні під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Евакуація здійснюватиметься за такими напрямками:
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- Маріуполь — Запоріжжя (Запоріжжя — Портовське — Мангуш — в обхід Нікольське — Республіка — Розівка -Більмак — Пологи — Оріхів — Запоріжжя) з обов’язковими розмінуванням по всьому маршруту;
- Пологи — Запоріжжя (Пологи — Токмак — Василівка — Кам’янське — Запоріжжя);
- Волноваха — Покровськ (Волноваха — Валер’янівка — Новоандріївка — Кирилівка — Вугледар — Покровськ);
- Енергодар — Запоріжжя (Енергодар — Дніпрорудне — Василівка — Запоріжжя);
- Ізюм — Лозова (Ізюм — Мала Комишуваха — Барвенкове — Близнюки — Лозова);
- Буча — Київ (Буча — Ворзель — Михайлівка-Рубежівка — Шпитьки — Білгородка — Київ);
- Гостомель — Київ (Гостомель — Буча — Михайлівка-Рубежівка — Шпитьки — Петрушки — Білгородка — Київ);
- Козаровичі — Київ (Козаровичі — Лютеж — Старі Петрівці — Нові Петрівці — Вишгород — Київ);
- Микуличі — Київ (Микуличі — Немішаєво — Ворзель — Михайлівка-Рубежівка — Мрія — Петрушки — Білгородка — Київ);
- Анріївка — Житомир (Андріївка — Липівка — Макарів — Небилиця — Ставище — Кочерів — Коростишів — Глибочиця — Житомир);
- Макарів — Житомир (Макарів — Небилиця — Ставище — Кочерів — Коростишів — Глибочиця — Житомир);
- Бородянка — Житомир (Бородянка — Пісківка — Малин — Радомишль — Житомир).
Також Верещук додала, що розробляються нові маршрути гуманітарних коридорів до Херсонської, Чернігівської, Харківської та інших областей, щоб доставити необхідні людям продукти, воду та ліки.