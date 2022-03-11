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11 марта состоятся новые попытки эвакуации населения, фото: «Корреспондент»

12 коридоров для эвакуации готовят 11 марта — Верещук

11 мар 2022, 10:51
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В Україні сьогодні, 11 березня, запрацюють 12 гуманітарних коридорів для евакуації з постраждалих в результаті російської агресії населених пунктів у різних областях.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Евакуація здійснюватиметься за такими напрямками:



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  • Маріуполь — Запоріжжя (Запоріжжя — Портовське — Мангуш — в обхід Нікольське — Республіка — Розівка -Більмак — Пологи — Оріхів — Запоріжжя) з обов’язковими розмінуванням по всьому маршруту;
  • Пологи — Запоріжжя (Пологи — Токмак — Василівка — Кам’янське — Запоріжжя);
  • Волноваха — Покровськ (Волноваха — Валер’янівка — Новоандріївка — Кирилівка — Вугледар — Покровськ);
  • Енергодар — Запоріжжя (Енергодар — Дніпрорудне — Василівка — Запоріжжя);
  • Ізюм — Лозова (Ізюм — Мала Комишуваха — Барвенкове — Близнюки — Лозова);
  • Буча — Київ (Буча — Ворзель — Михайлівка-Рубежівка — Шпитьки — Білгородка — Київ);
  • Гостомель — Київ (Гостомель — Буча — Михайлівка-Рубежівка — Шпитьки — Петрушки — Білгородка — Київ);
  • Козаровичі — Київ (Козаровичі — Лютеж — Старі Петрівці — Нові Петрівці — Вишгород — Київ);
  • Микуличі — Київ (Микуличі — Немішаєво — Ворзель — Михайлівка-Рубежівка — Мрія — Петрушки — Білгородка — Київ);
  • Анріївка — Житомир (Андріївка — Липівка — Макарів — Небилиця — Ставище — Кочерів — Коростишів — Глибочиця — Житомир);
  • Макарів — Житомир (Макарів — Небилиця — Ставище — Кочерів — Коростишів — Глибочиця — Житомир);
  • Бородянка — Житомир (Бородянка — Пісківка — Малин — Радомишль — Житомир).

Инфографика: Офис президента

Також Верещук додала, що розробляються нові маршрути гуманітарних коридорів до Херсонської, Чернігівської, Харківської та інших областей, щоб доставити необхідні людям продукти, воду та ліки.

Источник: Ракурс


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