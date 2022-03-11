11 березня відбудуться нові спроби евакуації населення, фото: «Корреспондент»

https://racurs.ua/ua/n168274-12-korydoriv-dlya-evakuaciyi-gotuut-11-bereznya-vereschuk.html

Ракурс

В Україні сьогодні, 11 березня, запрацюють 12 гуманітарних коридорів для евакуації з постраждалих в результаті російської агресії населених пунктів у різних областях.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Евакуація здійснюватиметься за такими напрямками:

.

Маріуполь — Запоріжжя (Запоріжжя — Портовське — Мангуш — в обхід Нікольське — Республіка — Розівка -Більмак — Пологи — Оріхів — Запоріжжя) з обов’язковими розмінуванням по всьому маршруту;

Пологи — Запоріжжя (Пологи — Токмак — Василівка — Кам’янське — Запоріжжя);

Волноваха — Покровськ (Волноваха — Валер’янівка — Новоандріївка — Кирилівка — Вугледар — Покровськ);

Енергодар — Запоріжжя (Енергодар — Дніпрорудне — Василівка — Запоріжжя);

Ізюм — Лозова (Ізюм — Мала Комишуваха — Барвенкове — Близнюки — Лозова);

Буча — Київ (Буча — Ворзель — Михайлівка-Рубежівка — Шпитьки — Білгородка — Київ);

Гостомель — Київ (Гостомель — Буча — Михайлівка-Рубежівка — Шпитьки — Петрушки — Білгородка — Київ);

Козаровичі — Київ (Козаровичі — Лютеж — Старі Петрівці — Нові Петрівці — Вишгород — Київ);

Микуличі — Київ (Микуличі — Немішаєво — Ворзель — Михайлівка-Рубежівка — Мрія — Петрушки — Білгородка — Київ);

Анріївка — Житомир (Андріївка — Липівка — Макарів — Небилиця — Ставище — Кочерів — Коростишів — Глибочиця — Житомир);

Макарів — Житомир (Макарів — Небилиця — Ставище — Кочерів — Коростишів — Глибочиця — Житомир);

Бородянка — Житомир (Бородянка — Пісківка — Малин — Радомишль — Житомир).

Також Верещук додала, що розробляються нові маршрути гуманітарних коридорів до Херсонської, Чернігівської, Харківської та інших областей, щоб доставити необхідні людям продукти, воду та ліки.