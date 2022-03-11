В Луцке обстреляли военный аэродном, скриншот видео

https://racurs.ua/n168273-aerodrom-v-lucke-obstrelyali-raketami-iz-bombardirovschika-dvoe-pogibshih.html

Ракурс

У Луцьку сьогодні, 11 березня, о 05.45 відбувся обстріл чотирма ракета військового аеродрому.

За оцінками, ці ракети були випущені з російського бомбардувальника. Про це у відеозверненні повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

В результаті ракетного удару загинули двоє військових, ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Проводиться розчистка завалів, — додав Поруляйко.

Мер Луцька Ігор Поліщук зазначив, що під час цього авіаудару взагалі не спрацювала система оповіщення, якою керують ЗСУ. За його словами, тепер військова адміністрація встановлюватиме, чому система не спрацювала.

Попередня тривога була в 4.37 ранку, потім о 4.55 був відбій, і в 5.45 вже пролунали вибухи і в 5.49 лише увімкнули сигнал тривоги, для того, щоб передавати його в подальшому на сирени, — зазначив Поліщук.



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В Івано-Франківську також завдали удар по аеродрому і також не спрацювала система оповіщення, — додав мер Луцька. — Чому не увімкнули — тому що ракети летіли на наднизькій швидкості або з якихось інших причин — будуть розбиратися військові.

Нагадаємо, сьогодні ворог завдав ракетних ударів по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру.