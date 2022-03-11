Последствия бомбежек Чернигова, фото: Вячеслав Чаус

https://racurs.ua/n168272-v-chernigove-rossiyane-bombili-stadion-i-biblioteku-foto.html

Ракурс

У Чернігові внаслідок бомбардувань пошкоджено стадіон і бібліотеку, а також перебито водогін.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус заявив про це сьогодні, 11 березня, у ранковому відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Стадіон ім. Гагаріна та бібліотека в Чернігові. Стратегічний військовий об'єкт, — зазначив Чаус. — Це вже агонія, вони гатять по цивільних об'єктах, думаю, скоро у них закінчаться снаряди та набої.

Знаю, що є прорив «п'ятисотки» водоканалу. Водоканал працює, відновлює, скоро у місті з’явиться вода. Електропостачальна, теплопостачальна, всі комунальники працюють на відновлення мереж, — додав він.

Також Чаус опублікував фотознімки, котрі показують руйнування, завдані в результаті здійснених ворогом бомбардувань Чернігова.

.

Нагадаємо, ворог сьогодні, 11 березня, завдав авіаударів по Дніпрі, Луцьку та Івано-Франківську.