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Ракурс
Наслідки авіаудару в Луцьку, скріншот відео

Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ — завдано нових ударів по українських містах

11 бер 2022, 08:29
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Ворог сьогодні, 11 березня, завдав авіаудари по трьох українських містах — Дніпрі, Івано-Франківську та Луцьку.

Так, близько 6.10 було завдано три авіаудари по Новокадацькому районі міста Дніпра — ракети влучили поблизу дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку, а також у двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням. Про це повідомляє Військове телебачення України.

За попередніми даними, у Дніпрі одна особа загинула.

У Луцьку під обстріл потрапив аеродром. Вибухи прозвучали о 5.45. За попередньою інформацією жертв немає. Наразі ліквідовують пожежу.

Також потрапив під обстріли аеропорт в Івано-Франківську. Про це у відеозверненні до жителів повідомив мер міста Руслан Марцінків, закликавши жителів мікрорайонів, які перебувають в зоні небезпеки, наразі залишатися в укриттях чи триматися подалі від вікон у будинках, не виходячи на вулицю.



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Будь-ласка, передайте це повідомлення жителям наших мікрорайонів Опришівці, Крихівці, всі, які наближені до аеропорту, — наголосив Марцінків.

Джерело: Ракурс


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