Последствия авиаудара в Луцке, скриншот видео

https://racurs.ua/n168270-luck-dnepr-i-ivano-frankovsk-naneseny-novye-udary-po-ukrainskim-gorodam.html

Ракурс

Ворог сьогодні, 11 березня, завдав авіаудари по трьох українських містах — Дніпрі, Івано-Франківську та Луцьку.

Так, близько 6.10 було завдано три авіаудари по Новокадацькому районі міста Дніпра — ракети влучили поблизу дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку, а також у двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням. Про це повідомляє Військове телебачення України.

За попередніми даними, у Дніпрі одна особа загинула.

У Луцьку під обстріл потрапив аеродром. Вибухи прозвучали о 5.45. За попередньою інформацією жертв немає. Наразі ліквідовують пожежу.

Також потрапив під обстріли аеропорт в Івано-Франківську. Про це у відеозверненні до жителів повідомив мер міста Руслан Марцінків, закликавши жителів мікрорайонів, які перебувають в зоні небезпеки, наразі залишатися в укриттях чи триматися подалі від вікон у будинках, не виходячи на вулицю.

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