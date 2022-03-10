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Ракеты рашистов ударили по аэропорту на Днепропетровщине (ВИДЕО)
Ракеты рашистов ударили по аэропорту на Днепропетровщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n168261-rakety-rashistov-udarili-po-aeroportu-na-dnepropetrovschine-video.htmlРакурс
Ракетні удари по українських аеропортах продовжують наносити фашисти РФ. 10 березня постраждав аеропорт у Лозоватці Криворізького району Дніпропетровської області.
В будівлю влучили дві ракети. Про це заявив у Facebook керівник військової адміністрації Олександр Вілкул.
За попередніми даними, внаслідок ракетного обстрілу ніхто не постраждав.
Воронки до п’яти метрів. Люди не постраждали, — заявив Вілкул.
Він закликав місцевих жителів не ігнорувати сигнал про повітряну загрозу і нагадав, що попередження подається заздалегідь, щоб люди встигли перейти в укриття.
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