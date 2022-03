Россияне признались, что обстреляли Черниговщину термобарическими боеголовками

Росіяни під час обстрілів у Чернігівській області використали систему ТОС-1А «Солнцепек».

У цьому зізнався пропагандистський телеканал «Звезда», який належить Міноборони Росії.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що такі системи використовують термобаричні боєголовки. Ось як діє ця зброя, яку Радянська армія використовувала в Афганістані, а російська — у Чечні.

Під час вибуху такого снаряду перша його частина «розпилює" запальну суміш, потім вибухає друга частина, яка підриває розпилену суміш. Такі боєприпаси мають значно потужніші силу ураження та вибухову хвилю.

Термобаричні снаряди згідно з міжнародними конвенціями заборонено застосовувати проти військових, якщо вони можуть уразити цивільне населення.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



�� #StandWithUkraine�� pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD

.

— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) March 9, 2022