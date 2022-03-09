Теперь, твари, начнется совсем другая война — реакция на удар по роддому в Мариуполе (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n168214-teper-tvari-nachnetsya-sovsem-drugaya-voyna-reakciya-na-udar-po-roddomu-v-mariupole-video.html

Ракурс

На авіаудар по дитячій лікарні та пологовому у Маріуполі емоційно відреагували в Офісі президента. Окрім заяви Володимира Зеленського, який вкотре звернувся до Заходу закрити небо над Україною, радник голови ОП Олексій Арестович сказав, що тепер «почнеться зовсмі інша війна».

До удару по пологовому будинку Маріуполя це були ще квіточки. Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна, — сказав Арестович.

Брат мера Києва Володимир Кличко також відреагував на бомбардування пологового будинку в Маріуполі: