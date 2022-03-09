Тепер, тварюки, почнеться зовсім інша війна — реакція на удар по пологовому в Маріуполі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n168214-teper-tvaruky-pochnetsya-zovsim-insha-viyna-reakciya-na-udar-po-pologovomu-v-mariupoli-video.htmlРакурс
На авіаудар по дитячій лікарні та пологовому у Маріуполі емоційно відреагували в Офісі президента. Окрім заяви Володимира Зеленського, який вкотре звернувся до Заходу закрити небо над Україною, радник голови ОП Олексій Арестович сказав, що тепер «почнеться зовсмі інша війна».
До удару по пологовому будинку Маріуполя це були ще квіточки. Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна, — сказав Арестович.
Брат мера Києва Володимир Кличко також відреагував на бомбардування пологового будинку в Маріуполі:
Моє серце обливається кров’ю. Часто кажуть, перша жертва війни — це правда. Так і є. Подивіться ці фотографії! Це конкретний та реальний результат так званої путінської спеціальної операції. Коли він не вбиває цих ангелів, він вбиває їхніх батьків, знищує їхні будинки, школи. Нападати на дітей означає нападати на життя. На саму цивілізацію. Якщо ви не хочете бачити ці фотографії, ви не повинні відвертатися. Ви повинні зупинити путінську війну, ЗАРАЗ! — сказав Володимир Кличко.
Британський прем'єр Борис Джонсон у Твіттер відреагував на обстріл пологового будинку у Маріуполі:
Ми притягуватимемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини..