Більшість особового складу ЗС Білорусі не готова до війни в Україні - Генштаб

https://racurs.ua/ua/n168213-bilshist-osobovogo-skladu-zs-bilorusi-ne-gotova-do-viyny-v-ukrayini-genshtab.html

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У Збройних силах Білорусі 8 березня провели внутрішнє анонімне опитування, яке стосувалося їхньої готовності взяти участь у бойових діях на боці Росії.

Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України, повідомляється 9 березня у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ з фронтів.

Російські окупанти деморалізовані, психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ стрімко погіршується, — повідомляє Генштаб.

Крім того, на сході захисники України стримують противника одразу у трьох операційних районах — Донецькому, Слобожанському та Таврійському.

На північно-західному напрямку українські військові прикривають кордон з Білоруссю, оборонна операція триває у Поліському та Волинському операційних районах.

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У районі Бородянки та Макарова (Київщина) під час наступальних дій підрозділів ЗСУ противник зазнав значних втрат.

Київ і Чернігів тримають оборону.