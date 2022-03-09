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Ракурс
"Друга армія світу" краде курей у жителів окупованих українських сіл

«Друга армія світу» краде курей у жителів окупованих українських сіл (ВІДЕО)

9 бер 2022, 20:07
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Російські окупанти в Україні розорюють домашні господарства, крадучи навіть курей. Відповідне відео опублікував телеграм-каналі Sternenko.

Оскільки «другій армії світу» не дали провізії її начальники в Москві, окупанти крадуть курей в Україні, попередньо забиваючи птицю палками.



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Раніше «Ракурс» повідомляв не тільки про катастрофічний психологічний стан окупантів, але й про жалюгідний стан матеріального та медичного забезпечення ЗС РФ, які мали намір за декілька днів подолати опір українців.

Загарбники тікають із війська навіть дорогою в Україну. Навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальйонно-тактичної розвідувальної групи, безсила.

Джерело: Ракурс


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