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Ракурс
«Вторая армия мира» ворует кур у жителей оккупированных украинских сел

«Вторая армия мира» ворует кур у жителей оккупированных украинских сел (ВИДЕО)

9 мар 2022, 20:07
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Російські окупанти в Україні розорюють домашні господарства, крадучи навіть курей. Відповідне відео опублікував телеграм-каналі Sternenko.

Оскільки «другій армії світу» не дали провізії її начальники в Москві, окупанти крадуть курей в Україні, попередньо забиваючи птицю палками.



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Раніше «Ракурс» повідомляв не тільки про катастрофічний психологічний стан окупантів, але й про жалюгідний стан матеріального та медичного забезпечення ЗС РФ, які мали намір за декілька днів подолати опір українців.

Загарбники тікають із війська навіть дорогою в Україну. Навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальйонно-тактичної розвідувальної групи, безсила.

Источник: Ракурс


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