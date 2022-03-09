«Вторая армия мира» ворует кур у жителей оккупированных украинских сел

https://racurs.ua/n168212-vtoraya-armiya-mira-voruet-kur-u-jiteley-okkupirovannyh-ukrainskih-sel-video.html

Ракурс

Російські окупанти в Україні розорюють домашні господарства, крадучи навіть курей. Відповідне відео опублікував телеграм-каналі Sternenko.

Оскільки «другій армії світу» не дали провізії її начальники в Москві, окупанти крадуть курей в Україні, попередньо забиваючи птицю палками.

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Раніше «Ракурс» повідомляв не тільки про катастрофічний психологічний стан окупантів, але й про жалюгідний стан матеріального та медичного забезпечення ЗС РФ, які мали намір за декілька днів подолати опір українців.

Загарбники тікають із війська навіть дорогою в Україну. Навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальйонно-тактичної розвідувальної групи, безсила.