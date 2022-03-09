Удар по Мариуполю, фото - Евгений Малолетка

https://racurs.ua/n168211-posledstviya-bombejki-detskoy-bolnicy-mariupolya-pokazali-v-seti-foto-video.html

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В Маріуполі оговтуються після підступного авіаудару по дитячій лікарні. Росіяни здійснили наліт у режим тиші, який запровадили задля створення «зеленого коридору» для виведення цивільних із міста.

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко назвав попередні дані щодо постраждалих після авіанальоту на дитячу лікарню та пологовий будинок в Маріуполі. Підтверджено 17 поранених серед персоналу і породіль, серед дітей постраждалих поки що немає.

Щодо жертв — цифра поки на нулі (як серед дорослих, так і серед дітей).

У мережі з’явилися й фото понівеченої лікарні.

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