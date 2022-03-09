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Ракурс
Російська армія вже зазнала значних втрат, фото: ТСН

Окупантів ховають в Україні, щоб не розповідати про втрати (ВІДЕО)

9 бер 2022, 15:46
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Окупанти намагаються приховати втрати, яких російська армія вже зазнала за час, що минув з початку масштабного вторгнення 24 лютого.

Так, бійці полку «Азов» зафіксували на відео підготовку окупантами вбитих російських солдатів до захоронення. Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі «АЗОВ — Маріуполь».



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Важко уявити, скільки тіл росіян залишиться гнити в нашій, чужій для них, землі і їх батьки ніколи не дізнаються де ділися їх сини-вбивці, — наголошується в повідомленні. —  Продовжуємо відправляти росіян до місця постійної дислокації — у пекло.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, серед особового складу окупаційних військ поширюються панічні настрої через величезні втрати.

Джерело: Ракурс


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