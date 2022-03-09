Можливий наступ окупантів з Придністров’я оцінило МВС

https://racurs.ua/ua/n168195-mojlyvyy-nastup-okupantiv-z-prydnistrov-ya-ocinylo-mvs.html

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Ситуація на кордоні зі ще одним маріонетковим утворенням Кремля — Придністров’ям — зараз контрольована. Українська розвідка фіксує переміщення певних підрозділів російської армії, але їхня кількість недостатня для загрози нашим кордонам. Про це 9 березня повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, інформує прес-служба відомства у Телеграм.

Ми розуміємо, що Росія намагається залучити всі боєздатні підрозділи, чи то з Білорусі, чи то з так званого Придністров’я, для того, щоб побороти українську державність. Але коли воює не тільки армія, а й абсолютно весь народ — це зробити неможливо, — переконаний глава МВС.

Також він розповів, що Верховна Рада вже внесла зміни до законодавства, а МВС видало наказ про забезпечення цивільних осіб зброєю. Це здійснюється через Національну поліцію, пріоритет віддається формуванням Територіальної оборони Збройних сил України.

Ті, хто мене зараз чують: організовуйтеся, визначайте військове командування та отримуйте зброю. Займайтеся обороною власних сіл та міст, — закликав міністр.

Нагадаємо, окупаційний контингент РФ у Придністров’ї має офіційну назву Оперативна група російських військ (ОГРВ). Саме її присутність стала ключовою причиною того, що Молдова досі лишається розділеною.

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Раніше прес-центр операції Об'єднаних сил інформував, що фашистські війська РФ планували захопити Україну з 20 лютого до 6 березня.

Україна офіційно направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.