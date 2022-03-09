Такими небезпечними речами начинений «Іскандер-М», фото: Євгеній Жуков

https://racurs.ua/ua/n168194-detonuut-protyagom-doby-pro-nebezpeku-zbytyh-rosiyskyh-raket-rozpovily-v-mvs.html

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Поблизу місць обстрілів не потрібно піднімати із землі сторонні предмети, оскільки вони, попри часто незагрозливий зовнішній вигляд, можуть становити смертельну небезпеку.

Голова Патрульної поліції Євгеній Жуков попередив про це в повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Як приклад він навів вибухонебезпечне оснащення російських ракет «Іскандер-М», котре зовні схоже на банку з під пива або масляний фільтр.

Якщо навіть збили «Іскандер», ні в якому разі не брати їх в руки. Тільки вибухотехніки їх знешкоджують. Це бойові касетні частини ракети. В них знаходяться кульки як снаряд ураження, — наголошує Жуков. — Вони можуть здетонувати протягом 24 годин і більше.

Жуков додає, що вже був такий трагічний інцидент у Покровську.

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