Детонують протягом доби — про небезпеку збитих російських ракет розповіли в МВСhttps://racurs.ua/ua/n168194-detonuut-protyagom-doby-pro-nebezpeku-zbytyh-rosiyskyh-raket-rozpovily-v-mvs.htmlРакурс
Поблизу місць обстрілів не потрібно піднімати із землі сторонні предмети, оскільки вони, попри часто незагрозливий зовнішній вигляд, можуть становити смертельну небезпеку.
Голова Патрульної поліції Євгеній Жуков попередив про це в повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Як приклад він навів вибухонебезпечне оснащення російських ракет «Іскандер-М», котре зовні схоже на банку з під пива або масляний фільтр.
Якщо навіть збили «Іскандер», ні в якому разі не брати їх в руки. Тільки вибухотехніки їх знешкоджують. Це бойові касетні частини ракети. В них знаходяться кульки як снаряд ураження, — наголошує Жуков. — Вони можуть здетонувати протягом 24 годин і більше.
Жуков додає, що вже був такий трагічний інцидент у Покровську.
Великі номерні частини передавати військовим для ідентифікації ракети. Такі ракети заборонені конвенцією ООН. Це для Гааги, — зазначив він.