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Ракурс
Такими опасными вещами начинен «Искандер-М», фото: Евгений Жуков

Детонируют в течение суток — об опасности сбитых российских ракет рассказали в МВД

9 мар 2022, 15:21
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Поблизу місць обстрілів не потрібно піднімати із землі сторонні предмети, оскільки вони, попри часто незагрозливий зовнішній вигляд, можуть становити смертельну небезпеку.

Голова Патрульної поліції Євгеній Жуков попередив про це в повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Як приклад він навів вибухонебезпечне оснащення російських ракет «Іскандер-М», котре зовні схоже на банку з під пива або масляний фільтр.

Якщо навіть збили «Іскандер», ні в якому разі не брати їх в руки. Тільки вибухотехніки їх знешкоджують. Це бойові касетні частини ракети. В них знаходяться кульки як снаряд ураження, — наголошує Жуков. — Вони можуть здетонувати протягом 24 годин і більше.

Жуков додає, що вже був такий трагічний інцидент у Покровську.



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Великі номерні частини передавати військовим для ідентифікації ракети. Такі ракети заборонені конвенцією ООН. Це для Гааги, — зазначив він.

Такими опасными вещами начинен «Искандер-М», фото: Евгений Жуков

Источник: Ракурс


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