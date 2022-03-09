Росгвардию оккупанты ввели на Херсонщину, задержаны 400 украинцев

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Ракурс

У Херсонській області російські окупанти, які не можуть поставити свою владу через спротив українців, почали затримувати українських патріотів.

Люди щоденно виходять на акції з прапорами України та виганяють окупантів з міста. Про затримування повідомив Генштаб Збройних сил України.

У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України, — йдеться в заяві.

Як відомо, в Херсоні, який тимчасово контролюють російські окупанти, люди виходять на мирні акції протесту та висловлюють свою проукраїнську позицію.

За даними Генштабу, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на оточенні Києва, захопленні міст Суми, Харків, Маріуполь, Миколаїв.

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Окрім того, фашисти не полишають спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, днями британська газета Financial Times із посиланням на європейські спецслужби та аналітиків повідомляла, що російська влада доручила ФСБ підготовку каральних операцій у захоплених українських містах із метою зломити спротив мирного населення.