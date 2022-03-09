«Азов» поджарил «непобедимых» кадыровцев в окрестностях Харькова

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Ракурс

До повномасштабної війни проти України фашистський режим Володимира Путіна залучив не лише громадян Росії та територію Білорусі, але й так званих чеченських терористів з армії психопата й зрадника рідної землі Рамзана Кадирова.

Фото ліквідованих представників армії Кадирова у своєму Телеграм-каналі опублікував засновник полку «Азов» Андрій Білецький.

Робота батальйону «Азов» по кадирівцях на околицях Харкова. Могутність людей Кадирова — один п*здьож і більш нічого. Уся їхня «непереможність» буквально розлетілася на шматки, — написав Білецький.

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Нагадаємо, за даними Генштабу РФ, фашистська армія суттєво знизила темпи просування, але не відмовилася від наступу. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на оточенні Києва (наступ на Фастів провалився), захопленні міст Суми, Харків, Маріуполь, Миколаїв та створенні сухопутного коридору між Кримом та континентальною частиною країни-агресора. Також окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.