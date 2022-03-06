Над детской больницей «Охматдет» сбили крылатую ракету

https://racurs.ua/n168022-nad-detskoy-bolnicey-ohmatdet-sbili-krylatuu-raketu.html

Ракурс

У Києві над дитячою лікарнею «Охматдит» українська ППО збила крилату ракету російських військ. Це вже другий за останні два дні обстріл комплексу з боку кацапських окупантів.

В результаті нападу в лікарні пошкоджені вікна. Про це повідомили на сторінці лікувального закладу у Фейсбуці.

.

Важкопоранених дітей намагаються довести до медзакладу — напередодні таких поранених малюків було троє, але жоден не зміг дістатися. Лікарі продовжують оперувати, робити діалізи та тримати патріотичний настрій, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що дитяча лікарня «Охматдит» вперше стала мішенню окупантів на другий день війни. Через ракетні обстріли російських окупантів 25 лютого одна дитина в «Охматдит» загинула, ще двоє дітей та двоє дорослих осіб дістали поранення.