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Ракурс
Над детской больницей «Охматдет» сбили крылатую ракету

Над детской больницей «Охматдет» сбили крылатую ракету

6 мар 2022, 19:13
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У Києві над дитячою лікарнею «Охматдит» українська ППО збила крилату ракету російських військ. Це вже другий за останні два дні обстріл комплексу з боку кацапських окупантів.

В результаті нападу в лікарні пошкоджені вікна. Про це повідомили на сторінці лікувального закладу у Фейсбуці.



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Важкопоранених дітей намагаються довести до медзакладу — напередодні таких поранених малюків було троє, але жоден не зміг дістатися. Лікарі продовжують оперувати, робити діалізи та тримати патріотичний настрій, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що дитяча лікарня «Охматдит» вперше стала мішенню окупантів на другий день війни. Через ракетні обстріли російських окупантів 25 лютого одна дитина в «Охматдит» загинула, ще двоє дітей та двоє дорослих осіб дістали поранення.

Источник: Ракурс


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