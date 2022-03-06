Что будут делать с телами оккупантов – решение Кабмина

https://racurs.ua/n168021-chto-budut-delat-s-telami-okkupantov-reshenie-kabmina.html

Ракурс

Російські окупанти є «гарматним м’ясом» для Путіна — влада агресора не збирається повертати тіла вбитих на територію РФ.

Кабінет міністрів визначив порядок забезпечення збору тіл загиблих окупантів. Відповідна постанова була прийнята 5 березня.

Згідно з документом, військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування організовують забезпечення збору тіл.

Спеціальні групи обов’язково забезпечуються патолого-анатомічними мішками для збору та перевезення тіл, гігієнічними засобами та обмундируванням та засобами фотофіксації, спеціалізованим транспортом для перевезення тіл.

У разі відсутності спеціалізованого транспорту використовується наявний транспорт з умовними зовнішніми позначками «червоний хрест на білому фоні» з метою забезпечення безпеки персоналу спеціальних груп.

Зазначається, що під час здійснення збору тіл за можливості залучаються журналісти для відео- та фотозйомки процесів здійснення зазначених заходів з метою подальшого інформування про реальні наслідки військового вторгнення Російської Федерації на територію України.

Для отримання оперативної інформації від Збройних сил та правоохоронців про місця знаходження тіл утворюється спеціальний кол-центр при Національній поліції.

Зазначається, що тіла перевозяться до моргів, у разі неможливості — до іншого визначеного місця окремого зберігання та надалі перевозяться у визначене місце збору та зберігання і поміщаються до спеціальних рефрижераторів на залізничній базі та/або причепів-авторефрижераторів.

Після накопичення тіл у моргах або пунктах збору забезпечується їхня доставка до єдиного центру, з якого буде здійснюватися подальше транспортування з кінцевим пунктом призначення Російська Федерація.

.

Передача тіл на територію РФ та тимчасово окуповану територію України здійснюється за участю та сприяння представників міжнародних організацій (об'єднань) лише після остаточного встановлення, впізнання, ідентифікації осіб загиблих, які проводяться не більш як 15 днів.

Невпізнані, невстановлені, неідентифіковані тіла (останки) загиблих залишаються на зберіганні у рефрижераторах у пунктах їхнього збору до моменту встановлення осіб загиблих.