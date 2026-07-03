Генерал армии РФ Валерий Герасимов причастен к обстрелу Киева 2 июля. Фото:

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Ракурс

Генерал російської армії Валерій Герасимов відповідальний за організацію масованої атаки по Києву.

Нинішній начальник Генерального штабу Збройних сил РФ безпосередньо причетний до масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України, включаючи обстріл Києва та області 2 липня цього року. Про це прес-центр Служби безпеки України та Офіс генерального прокурора повідомили у Telegram.

Зазначається, що у більшості випадків ворог атакує українську столицю та інші міста ракетами типу «Х», «Кинджал», «Калібр», «Іскандер», «Циркон» та ударними дронами дальнього радіусу дії типу «Шахед/Герань». Саме за вказівками Герасимова підпорядковані йому війська займаються плануванням, підготовкою та здійсненням повітряних нападів на Україну із застосуванням бомбардувальників, кораблів-ракетоносіїв та наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

У спецслужбі наголосили, що масштабні обстріли РФ цивільних об'єктів України є прямим порушенням ст. 51, 52 додаткового протоколу I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, а також віддання наказу про вчинення таких дій) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вночі 2 липня Київ зазнав масованої атаки. Країна-агресор Росія атакувала столицю ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами.

В місті зафіксовані пошкодження на понад 20 локаціях. Пошкоджено понад 130 житлових будинків, станція «швидкої», науковий інститут, готель та підприємства. У Дарницькому районі обвалився під’їзд багатоповерхівки з першого по шостий поверх — були знищені 64 квартири.

Наразі відомо про 30 загиблих. У стаціонарах лікарень станом на сьогоднішній ранок перебувають 56 поранених. Серед них четверо дітей та шестеро медичних працівників.