Зниклими безвісти після російського удару по Києва вважаються троє осіб. Фото:

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Зниклими безвісти після російського удару по Києва вважаються троє осіб.

Скоріше за все, 10-річний хлопчик залишився сиротою. Його батьки вважаються зниклими безвісти. В лікарні з хлопчиком перебуває дідусь. Також зниклою безвісти наразі є дівчинка 15-ти років. Про це міський голова Києва Віталій Кличко 3 липня повідомив у Telegram.

У стаціонарах лікарень станом на сьогоднішній ранок перебувають 56 поранених. Серед них четверо дітей та шестеро медичних працівників. Лікарі стабілізували стан однорічного хлопчика і пʼятирічної дівчинки, їхніх батьків та бабусі. Поранені перебувають в стаціонарі, з позитивною динамікою.

На місцях російських ударів вже другу добу триває пошуково-рятувальна операція. Працюють також судмедексперти над ідентифікацією фрагментів тіл.

Нагадаємо, в Державній службі з надзвичайних ситуацій вранці 3 липня інформували, що кількість загиблих у столиці зросла до 30 людей. Сьогодні в столиці День жалоби. У місті приспустять державні прапори. Проведення будь-яких розважальних заходів заборонено.