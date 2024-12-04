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Агента рф задержали в Чернигове, фото: Черниговская областная прокуратура

16-летняя агентка рф под видом поездок на такси шпионила за защитниками Чернигова (ФОТО)

4 дек 2024, 11:43
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У Чернігові затримали 16-річна місцеву жительку, яка допомагала рф готувати новий повітряний удар по регіону.


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Затримана працювала на російську військову розвідку (більше відому як гру) й перебувала на прямому зв’язку з її кадровим співробітником, з яким комунікувала через анонімний чат у месенджері. Про це сьогодні, 4 грудня, повідомили прес-служби СБУ та Чернігівської обласної прокуратури.

Щоб «обійти» українську ППО, агентка мала виявити і передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область, — розповіли у СБУ.

Зазначається, що:

  • підозрювана погодилася на пропозицію представника держави-агресора збирати дані про розташування підрозділів ЗСУ та військових об'єктів на території Чернігова та прилеглих населених пунктів у листопаді 2024 року;
  • для конспірації розвідувальних вилазок вона замовляла таксі, в якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала потрібні їй об'єкти;
  • після таких поїздок фігурантка поверталася додому, де формувала агентурний звіт для свого російського куратора у вигляді медіафайлів з «потрібними» геолокаціями;
  • відзняті фото- та відеозаписи місць дислокації військових об'єктів та місцевості поруч з ними за грошову винагороду жінка передавала куратору за допомогою месенджера Telegram;
  • грошові кошти за «виконану роботу» зловмисниця отримувала на банківську картку;
  • військова контррозвідка СБУ викрила російську агентку, задокументувала її злочини і затримала «на гарячому», коли вона фотографувала оборонний об'єкт.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф, — зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, — розповіли в СБУ.

Агентку рф затримали у Чернігові, фото: Чернігівська обласна прокуратура

Агентку рф затримали у Чернігові, фото: СБУ

Источник: Ракурс


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