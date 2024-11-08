Российский «крот» был обнаружен в подразделении охраны ТЦК на Волыни, фото: СБУ

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Ракурс

На Волині затримали російського агента, який готував нову серію повітряних ударів рф по регіону.

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Ним виявився 30-річний військовослужбовець, що проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК, повідомляє прес-центр СБУ.

Згідно з матеріалами справи:

його дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки рф (більш відомої як гру);

фігурант намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, СБУ та Нацполіції. Щоб виконати це завдання, агент на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об'єктів;

також він намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ для здійснення ворожих обстрілів «в обхід» української ППО;

отриману інформацію агент направляв своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

Військова контррозвідка СБУ викрила російського агента, задокументувала його злочини і затримала. Одночасно були проведені додаткові заходи для убезпечення локацій Сил оборони, — зазначили в СБУ.

Під час обшуків у затриманого було вилучено мобільний телефон із доказами його співпраці з рф.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди, — розповіли в СБУ.

Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.